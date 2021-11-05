Чергова тренерська відставка відбулась у команді третього за силою дивізіону.

Український фахівець Володимир Циткін більше не тренуватиме вінницьку Ниву, повідомляє офіційний сайт клубу.

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55-річний наставник вирішив покинути команду через невтішні результати. "Команді нині потрібні зміни. Тому я ухвалив рішення піти з посади головного тренера", – резюмував своє рішення Циткін.

Нагадаємо, Володимир керував Нивою з січня 2021 року. Після 15-ти турів команда з 18-ма пунктами йде у турнірній таблиці групи А Другої ліги на дев'ятій сходинці. Безвиграшна серія вінничан сягнула вже семи матчів.

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