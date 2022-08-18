Несподівано фаворитом у боротьбі за 21-річного португальця став Саутгемптон, який вже зробив лісабонцям пропозицію у 30 мільйонів євро, повідомляє The Athletic. За інформацією джерела, активні переговори між клубами тривають уже тиждень.

Динамо – Бенфіка – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Якщо перехід Рамуша вдасться реалізувати, то він стане рекордним в історії "святих". Досі Саутгемптон не платив за футболіста більше 25 млн євро, які влітку 2019 року віддав Ліверпулі за Денні Інгза.

Нагадаємо, саме Гонсалу Рамуш виграв конкуренцію в Романа Яремчука після переходу Дарвіна Нуньєса в Ліверпуль. Вихованець Бенфіки розкішно почав новий сезон – у п'яти матчах забив 5 голів та віддав 3 асисти. Один із цих м'ячів він відправив у ворота київського Динамо.

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