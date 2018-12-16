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Середня відвідуваність Бернабеу впала на 5,5 тисяч – відомі причини

16:57 250 Читать на русском
Середня відвідуваність Бернабеу впала на 5,5 тисяч – відомі причини
Сантьяго Бернабеу / Reuters

У сезоні 2018/19 відчутно впала відвідуваність домашніх матчів мадридського Реала.

Відвідуваність Сантьяго Бернабеу демонструє негативну динаміку, повідомляє AS.

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Минулого сезону перші 12 домашніх поєдинків "вершкових" відвідали понад 819 тисяч осіб, у середньому – 68 297 уболівальників за матч. У сезоні ж 2018/19 загальна відвідуваність впала до 753 462 глядачів, а середня склала 62 788 відвідувачів. Відтік становить трохи більше 5,5 тисяч.

Головними причинами такого стану речей є відсутність зіркових трансферів влітку, продаж Кріштіану Роналду, погані результати команди та підвищення вартості абонементів.

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Теги
Іспанія Сантьяго Бернабеу Реал Мадрид Реал Мадрид футбольні фанати
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