Серед – Карпати – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Львівські Карпати розгромили словацький Серед в рамках контрольного матчу. Дивіться відео голів та огляд матчу Серед – Карпати.
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Серед – Карпати – 0:3
Голи: Лях, 7, 43, Дженнінгс, 76
Карпати захопили ініціативу з перших хвилин і відкрили рахунок вже на 7 хвилині, після метушні та удару Ляха арбітр зафіксував взяття воріт. Ростислав був найактивнішим у складі обох команд і оформив дубль, точним ударом під дальню стійку пробивши голкіпера. Крапку в поєдинку поставив Дженнінгс в другій половині.
Карпати розгромили словацький Серед в спарингу
Додамо, що наступний спаринг львів'яни проведуть проти Тузла Сіті, матч запланований на 5 лютого.
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