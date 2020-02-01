Серед – Карпати – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Львівські Карпати розгромили словацький Серед в рамках контрольного матчу. Дивіться відео голів та огляд матчу Серед – Карпати.

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Серед – Карпати – 0:3

Голи: Лях, 7, 43, Дженнінгс, 76

Карпати захопили ініціативу з перших хвилин і відкрили рахунок вже на 7 хвилині, після метушні та удару Ляха арбітр зафіксував взяття воріт. Ростислав був найактивнішим у складі обох команд і оформив дубль, точним ударом під дальню стійку пробивши голкіпера. Крапку в поєдинку поставив Дженнінгс в другій половині.

Карпати розгромили словацький Серед в спарингу

Додамо, що наступний спаринг львів'яни проведуть проти Тузла Сіті, матч запланований на 5 лютого.

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