Серебренніков: Збірна України отримала ляпаса – чекаємо на реакцію у відповідь
Колишній півзахисник збірної України Сергій Серебренніков поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи між збірними України та Швеції.
"Упевнений, що гра з Швецією у виконанні України не буде поганою. Після Австрії гірше вже не буде.
"Шведи – одна з найслабших команд": Михайленко не впевнений у виході України у чвертьфінал Євро-2020 попри свій вердикт
Якщо порівнювати з іншими командами, суперник не з топ-збірних. Але в той же час слабких команд на Євро немає. Шведи показали в групі добротний футбол, у їхньому складі якісні футболісти.
Думаю, що всі вважають шведів фаворитами, адже ми вийшли в плей-офф з трьома очками. Не можу визначити причини, чому так вийшло. Гра з Австрією не пішла, так буває. Але добре, що поступилися австрійцям лише в один м'яч, інакше б точно не пройшли далі. Українці отримали ляпас, хороший урок, тому чекаємо від команди реакцію у відповідь", – сказав Серебренніков у коментарі Meta Ratings.
Нагадаємо, матч проти Швеції відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго. Початок зустрічі о 22:00.
Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир