"Упевнений, що гра з Швецією у виконанні України не буде поганою. Після Австрії гірше вже не буде.

"Шведи – одна з найслабших команд": Михайленко не впевнений у виході України у чвертьфінал Євро-2020 попри свій вердикт

Якщо порівнювати з іншими командами, суперник не з топ-збірних. Але в той же час слабких команд на Євро немає. Шведи показали в групі добротний футбол, у їхньому складі якісні футболісти.

Думаю, що всі вважають шведів фаворитами, адже ми вийшли в плей-офф з трьома очками. Не можу визначити причини, чому так вийшло. Гра з Австрією не пішла, так буває. Але добре, що поступилися австрійцям лише в один м'яч, інакше б точно не пройшли далі. Українці отримали ляпас, хороший урок, тому чекаємо від команди реакцію у відповідь", – сказав Серебренніков у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, матч проти Швеції відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго. Початок зустрічі о 22:00.

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