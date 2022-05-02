Болгарія, 28-й тур

Славія Софія – Черно Море – 1:1

Голи: Віячкі, 77 – Сердюк, 56

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Український нападник Євген Сердюк продовжує вдалі виступи за свою команду. У матчі чергового туру наш співвітчизник допоміг Черно Море здобути нічию у поєдинку зі Славією. Євген по перерві отримав пас на хід на правому фланзі, увірвався у штрафний майданчик і пробив у верхній кут воріт. На жаль, Черно Море не втримало свої ворота на замку і пропустило в середині другого тайму, розписавши бойову нічию 1:1.

Для Сердюка цей гол став дванадцятим у 18-ти зіграних матчах сезону. Окрім того, у його доробку є 2 асисти. Українець нині перебуває у трійці найкращих бомбардирів чемпіонату Болгарії.

Нагадаємо, Черно Море потрапило у шістку команд, які боряться за чемпіонство і після 28-ми турів посідає з 46-ма очками п'яту сходинку. Від третього місця, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій, команду відділяє три пункти.

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