Чемпіонат Болгарії 2021/22, 21-й тур

Локомотив Софія – Черно Море – 0:3

Голи: Курер, 5, Сердюк, 29, 68

Вилучення: Дімітров, 16

Черно Море не зазнав проблем у матчі з Локомотивом. Курер на 5 хвилині відкрив рахунок у зустрічі, а пізніше Сердюк став головним героєм зустрічі. На 29 хвилині Євген отримав передачу, втік від захисників та легко переграв голкіпера, після чого продемонстрував напис "Ні війні" та український прапор, які були під футболкою.

Бордо підтримав Україну після нападу росіян – за команду виступає українець Ігнатенко

А на 68 хвилині Сердюк оформив дубль, оформивши розгромну перемогу. Це дозволило Черно Море піднятись на 4 місце, набравши 35 очок.

Росія напала на Україну: Луческу захоплюється нашою нацією, ніхто не хоче грати з агресором, нові санкції (LIVE)