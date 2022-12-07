Капітан збірної Швейцарії Граніт Джака опинився під великим тиском після матчу із Сербією у груповому етапі ЧС-2022. Під час тієї зустрічі півзахисник Арсенала провокував гравців збірної Сербії непристойними жестами, а після фінального свистка одягнув футболку резервного партнера по команді Адема Яшарі, прізвище якого асоціюється з албанським націоналістом, який був командиром Армії звільнення Косова.

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За весь матч 1/8 фіналу ЧС-2022 сербський коментатор жодного разу не назвав прізвище Джаки. У випадках, коли це було важко зробити, коментатор називав Джаку "капітаном збірної Швейцарії". Увагу на цей казус звернув депутат сербського парламенту Шаїп Камбері.

У сезоні 1995/96 коментатор Драгиша Чорсович проігнорував прізвище боснійського форварда Барселони Мехо Кодро. Навіть коли Кодро забивав мадридському Реалу, коментатор називав футболіста "гравцем під дев'ятим номером".

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