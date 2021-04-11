Сербський форвард отримав другу жовту картку за зняту футболку після гола – відео курйозного вилучення
00:40 - Читать на русском
Коли гравець зрозумів, що зробив помилку, було вже занадто пізно.
У поєдинку 9-го туру корейського чемпіонату Соннам впевнено здолав Гвангю (2:0) завдяки дублю Фейсала Муліча, який став героєм курйозного епізоду.
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Після другого гола сербський нападник зняв футболку, забувши, що у нього вже була жовта картка. Вираз обличчя бомбардира свідчив, що гравець зрозумів свій фейл, але від вилучення це його не врятувало.
Команда Муліча все ж змогла втримати гандикап та перемогла.
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