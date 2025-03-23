Збірна Сербії у рамках вирішального матчу за еліту Ліги націй перемогла Австрію (2:0), втримавши місце у дивізіоні А. Звіт читайте на "Футбол 24".

Збірна Сербії у рамках основного етапу Ліги націй посіла третє місце в групі з Іспанією, Данією та Швейцарією. Аби зберегти прописку в дивізіоні А, балканці мали виграти протистояння у плей-офф з Австрією. Виїзний поєдинок вони провели внічию (1:1).

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У матчі-відповіді господарі провалили перший тайм, завдавши всього три удари по воротах. Гості були активнішими й гострішими – втім, відкрити рахунок не змогли й вони. А от по перерві серби змогли перегорнути гру, шокувавши суперника двома голами. Максімовіч забив на 56-й хвилині, а Влаховіч на 74-й, хоча зарахували тільки перший м'яч.

Між цими епізодами Траунер залишив австрійців у меншості. Сербія скористалася чисельною більшістю, дотиснувши підопічних Ральфа Рангніка на 90-й хвилині – Влаховіч таки забив чистий гол. 2:0, 3:1 за сумою двох матчів. Сербія відсвяткувала перемогу й збереження прописки в еліті Ліги націй.

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