Збірна Сербії у рамках кваліфікації ЧС-2026 перемогла Латвію (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Латвія приймала Сербію в Ризі, маючи рівність з балканцями за очками у групі К. У разі перемоги господарі могли б навіть піднятись на друге місце – втім, у матчі очікувано домінували гості. Балтійці свій єдиний дійсно небезпечний момент змарнували ще на 7-й хвилині, коли Варславанс пробивав з лівого краю штрафного після стандарту. Петровіч парирував.

В основний час латвійці завдали 6 ударів, награвши на 0,31 очікуваний гол. Сербія ж набрала 20 пострілів при 40 дотиках у карному майданчику суперника. Підопічні Драгана Стойковіча досягли відмітки в 1,32 xG, однак прошити голкіпера виявилось дуже складно. Звієдріс виконав 6 сейвів.

Втім, на старті зустрічі він ще не спіймав кураж. Саме там господарі й програли свій матч. На 12-й хвилині балканці відкрили рахунок зусиллями Влаховіча, якому вдався лонгшот низом під праву стійку. 0:1!

На 28-й же хвилині Костіч міг подвоїти перевагу – Філіп відзначився дуже красивим голом, отримавши закидушку на лівому краю штрафного та пробивши з лету. Рикошетом від поперечки м'яч зайшов у ворота, однак лайнсмен помітив офсайд. Рахунок не змінився.

Сербія так і не змогла дотиснути Латвію, та ще й відскочили наприкінці зустрічі. Варславанс увірвався на лівий край штрафного та поцілив у стійку, а добивання Сітса заблокували. Зрештою, свисток зафіксував мінімальну перемогу гостей. Т

епер підопічні Драгана Стойковіча посідають другу позицію в групі К, випереджаючи Албанію на три очки при грі в запасі. Лідером залишаться Англія з 9 заліковими балами.

