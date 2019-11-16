Сербія – Україна: де дивитись матч відбору до Євро-2020 / УАФ

Збірна України зустрінеться з Сербією у 10-му турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч відбору до Євро-2020 Сербія – Україна відбудеться 17 листопада в Белграді на стадіоні Райко Мітіч. Початок зустрічі – о 16:00 за київським часом.

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Поєдинок Сербія – Україна онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалах "Футбол 1" та ТРК Україна, починаючи з 15:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, що збірна України достроково гарантувала собі перше місце в групі В та вихід у фінальну частину чемпіонату Європи-2020. Перший матч з Сербією завершився розгромом на Арені Львів – підопічні Андрія Шевченка відвантажили супернику 5 голів, не пропустивши жодного.

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