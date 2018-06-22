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Сербія – Швейцарія: прогноз на матч ЧС-2018

21 червня 13:24 471 Читать на русском
Сербія – Швейцарія: прогноз на матч ЧС-2018
Сербія – Швейцарія: прогноз на матч ЧС-2018

Сербія та Швейцарія зустрінуться у матчі групового етапу чемпіонату світу 2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Сербія – Швейцарія відбудеться 22 червня на стадіоні Калінінград. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Сербія – Швейцарія, прогноз букмекерів на матч:

Фахівці авторитетної контори Willam Hill віддають невеличку перевагу сербам. Коефіцієнт на перемогу команди Младена Крстаїча становить 2.80, а потенційний тріумф швейцарців оцінюється балом 2.90. На нічию ставлять 3.10. Аналогічні ставки приймають і букмекери з Bet365.

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Bwin оцінює перемогу сербів коефіцієнтом 2.70, а на Швейцарію ставлять 2.80. Нічийний підсумок гри оцінюється балом 3.10.

Відзначимо, що збірні Сербії та Швейцарії ще жодного разу не зустрічались на футбольному полі, тож у Калініграді на них очікує дебютне протистояння.

ЧС-2018 2 тур

Сербія - Швейцарія: П'ятниця 22 червня 2018

Сербія
до матчу
4
год
:
54
хв
Швейцарія
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Теги
ЧС 2018 Сербія - Швейцарія Швейцарія Швейцарія Сербія Сербія
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