Сербія – Швейцарія: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Сербії та Швейцарії зустрінуться у матчі другого туру чемпіонату світу-2018 у групі С. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Сербія – Швейцарія

22 червня, 21:00, Калінінград, "Калінінград Арена"

Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

У групі Е ситуація дуже заплутана, однак в разі поразки розклад для швейцарців буде виглядати найбільш критично – вони відстануть від сербів на п'ять очок і, ймовірно, відстануть на три від бразильців. У такому випадку Швейцарії в останньому турі доведеться громити Коста-Ріку та сподіватися на перемогу Сербії над Бразилією – варіант не те, щоб фантастичний, однак дуже малоймовірний. Балканці можуть вперше в історії вийти в 1/8 фіналу чемпіонату світу, однак навряд чи вони бажають вирішувати таке завдання у матчі проти гіпотетичного переможця турніру, коли можна вийти у плей-офф після перемоги над Швейцарією.

Сербія – Швейцарія: прогноз на матч ЧС-2018

Збірна Сербії у першому турі чемпіонату світу-2018 здобула важку, але справедливу перемогу над Коста-Рікою (1:0). Можна сказати, що підопічні Младена Крстаїча реалізували перевагу в класі, адже лідери його команди грають у топових клубах Європи – наприклад, гол шедевральним пострілом зі штрафного забив захисник Роми Александр Коларов. Мало кому з нинішнього складу їх суперників поталанило грати у манчестерах та фіорентинах – і вже точно ніхто з них не має цінник у 150 мільйонів євро, як у Мілінковіча-Савіча. Саме на зірок і ляже основний тягар гри проти швейцарців.

Александр Мітровіч, Александр Коларов, Адем Льяіч, Сєргєй Мінінковіч-Савіч та Неманья Матіч

Швейцарія, в принципі, ніколи не була зірковою, однак традиційно продумана організація гри та збалансованість складу дозволяють їй виступати набагато успішніше за сербів. У матчі проти Бразилії Швейцарія зуміла перебудуватися та переламати хід програшного поєдинку завдяки правильним тактичним рішенням, досвіду виконавців та жорсткості – а зупинити Бразилію, здавалося, зможуть хіба що у фіналі. Швейцарців важко прорахувати – це команда, яка краще за всіх підлаштовується під суперника, тож їхнє протистояння із сербами буде, в першу чергу, тренерським. Хто переімпровізує та перехитрить свого візаві – той і переможе.

Прев'ю ЧС-2018, група E: Бразилія, Швейцарія, Коста-Ріка, Сербія – все, що треба знати

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди вперше зустрінуться в очному матчі – до цього вони жодного разу не грали один проти одного.

2. Збірна Швейцарії лише чотири рази в історії не виходила з групи на чемпіонаті світу. Востаннє це було у 2010 році.

3. Збірна Сербії вісім років не брала участь у великих турнірах. Востаннє вона виступала на чемпіонаті світу-2010, де зайняла четверте місце у групі.

4. Збірна Сербії на чемпіонатах світу жодного разу не виходила з групи. Серби грали в 1/8 фіналу ЧС-1998, однак тоді вони виступали під прапором Югославії.

Кадрова ситуація

Владімір Петковіч – головний тренер збірної Швейцарії

Травмованих чи дискваліфікованих гравців у складі обох збірних поки що немає, хоча після їхньої очної гри такі можуть з'явитися – швейцарці дуже жорсткі, а серби – занадто емоційні. Тим не менш, наразі Младен Крстаїч та Владімір Петковіч мають у своєму розпорядженні повний набір футболістів – от тільки навряд чи вони стануть щось міняти у складі порівняно з першим туром. Їхні команди мають достатню глибину, однак це не ті збірні, про яких можна сказати, що у них дві основи.

Орієнтовні склади на матч Сербія – Швейцарія

Сербія: Стойковіч, Д. Тошич, Івановіч, Міленковіч, Коларов, Матіч, Мілінковіч-Савіч, Мілівоєвіч, Тадіч, Льяїч, Мітровіч

Швейцарія: Зоммер, Родрігес, Аканджи, Шер, Ліхштайнер, Джака, Бехрамі, Цубер, Джемаїлі, Шакірі, Сеферовіч

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обидві збірні мають свої козирі та недоліки, з якими і проти яких можна грати. Серби більш зіркові та агресивні, швейцарці – більш досвідчені та тактично підковані. Найбільше в таких матчах вирішують мотивація, жорсткість, стандарти та вміння використовувати напівмоменти – однак в цих компонентах Сербія та Швейцарія абсолютно рівні один одному.

Коларов – перший серб за 20 років, який забив прямим ударом зі штрафного на ЧС

Душко Тадіч веде боротьбу у матчі проти Коста-Ріки

Матч буде дуже цікавим для тактичних гіків, однак навряд чи стане видовищним. Звісно, у цій грі є можливість бійки сербів та албанських гравців збірної Швейцарії, однак навряд чи саме цього чекають футбольні вболівальники. А позаяк обидві команди неідеальні, рівні й не гарантують перфоменс, то рахунок 1:1 здається найбільш вірогідним результатом їхньої очної зустрічі.

Михайло Юхименко, Футбол 24