"Білі орли" налаштовані йди до кінця у справі покарання фанатів за заклики смерті.

Збірна Сербії може знятися з Євро-2024, якщо Союз європейських футбольних асоціацій не покарає вболівальників Албанії та Хорватії за непристойні скандування, повідомляє Dailymail.

Син президента Сербії рвався у бійню з фанатами збірної Англії – його тримали троє спецпризначенців

Під час поєдинку цих збірних фанати вигукували образливі гасла "Вбий серба!".

"Те, що сталося, скандал, і ми будемо просити УЄФА про санкції щодо цих вболівальників, навіть ціною відмови від продовження змагань", – заявив генеральний секретар Футбольної асоціації Сербії Йован Сурбатовіч.

До слова, раніше УЄФА вже штрафував збірну Албанії за неналежну поведінку вболівальників у матчі 1-го туру групового етапу Євро-2024 з Італією.

Нагадаємо, після 1-го туру Сербія йде у турнірній таблиці групи С останньою без очок – у стартовому матчі команда Драгана Стойковіча поступилась Англії (0:1). Свій наступник поєдинок серби проведуть вже сьогодні, 20 червня, проти словенців.

Словенія – Сербія: анонс матчу Євро-2024