Сербія оголосила заявку на матчі відбору до Євро-2020 проти України та Люксембургу – є гучна несподіванка

Головний тренер збірної Сербії Любіша Тумбаковіч оголосив заявку команди на матчі відбору на Євро-2020 проти України та Люксембургу.

Варто відзначити, що у списку відсутній нападник мадридського Реала Лука Йовіч. Подейкують, що у форварда конфлік з наставником національної команди.

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Воротарі: Марко Дмітровіч (Ейбар), Предраг Райковіч (Реймс), Еміл Роцков (Войводіна);

Захисники: Александр Коларов (Рома), Неманья Мілуновіч, Мілан Родіч, Марко Гобеліч (всі – Црвена Звезда), Нікола Максімовіч (Наполі), Нікола Міленкович (Фіорентина), Урош Спаїч (Краснодар), Філіп Младеновіч (Легія), Неманья Мілетіч (Партизан).

Півзахисники: Неманья Максімовіч (Хетафе), Лука Мілівоєвіч (Крістал Пелас), Саша Лукіч (Торіно), Неманья Гудель, (Севілья), Душан Тадіч (Аякс), Філіп Джурічіч (Сассуоло), Міят Гачіновіч, Філіп Костіч (обидва – Айнтрахт), Сергєй Мілінковіч-Савіч (Лаціо), Адем Льяїч (Бешикташ), Неманья Радоньїч (Марсель).

Нападники: Александар Мітровіч (Фулхем), Андрія Павловіч (АПОЕЛ), Мілан Павков (Црвена Звезда) Джордже Деспотовіч (Оренбург).

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Нагадаємо, збірна Сербії йде на третьому місці у групі В відбору Євро-2020. Серби на одне очко відстають від Португалії, Україна посідає першу сходинку і вже забезпечила собі вихід на чемпіонат Європи. Підопічних Тумбаковіча чекають поєдинки з Люксембургом (14 листопада) і Україною (17 листопада).