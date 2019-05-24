Сербія оголосила заявку на матчі відбору до Євро-2020 проти України та Литви

Головний тренер збірної Сербії Младен Крстаїч оголосив заявку команди на матчі відбору на Євро-2020 проти України та Литви.

Наставник балканців Младен Крстаїч викликав на збір 26 футболістів, передає твіттер збірної Сербії.

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Воротарі: Марко Дмітровіч (Ейбар), Предраг Райковіч (Маккабі Тель-Авів), Нікола Васільєвіч (Радник);

Захисники: Александр Коларов (Рома), Антоніо Рукавина (Астана), Нікола Міленкович (Фіорентина), Мілош Вельковіч (Вердер), Урош Спаїч (Краснодар), Пилип Младеновіч (Легія), Неманья Мілетіч (Партизан), Стеван Мітровіч (Страсбург);

Півзахисники: Душан Тадіч (Аякс), Неманья Максімовіч (Хетафе), Саша Лукіч (Торіно), Дарко Лазовіч (Дженоа), Міят Гачіновіч, Філіп Костіч (обидва – Айнтрахт), Сергєй Мілінковіч-Савіч (Лаціо), Адем Льяїч (Бешикташ), Андрія Живкович, Любомир Фейса (обидва – Бенфіка), Неманья Радоньїч (Марсель), Александр Катаєв (Чикаго Файєр);

Нападники: Александар Мітровіч (Фулхем), Лука Йовіч (Айнтрахт Франкфурт), Александр Прійовіч (Аль-Іттіхад).

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Нагадаємо, збірна Сербії провела один матч в нинішньому відборі на Євро, зігравши внічию з Португалією (1:1). Проти України балканці зіграють 7 червня у Львові, а проти Литви 10 червня в Белграді.