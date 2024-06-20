Збірна Словенії у 1-му турі Євро-2024 розписала нічию з Данією, а серби програли англійцям. Поки важко спрогнозувати, як ці результати позначаться на шансах балканців вийти в плей-офф, але ділити очки вони не бажали. Слов'янські команди розуміли, що в особистій зустрічі обов'язково треба грати на перемогу.

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Втім, у перші 35 хвилин на полі було нудно. Сербія більше працювала з м'ячем, в той час як Словенія зосередилась на контратаках, однак моментів виникало обмаль. Словенці на цьому відрізку мали тільки одну гостру нагоду – Млакар увірвався на правий край штрафного та пробив у ближній кут. Райковіч парирував.

Серби відповідали подачами. Одну доволі щільним ударом головою замкнув Влаховіч, але м'яч полетів по центру. Без проблем для Облака. В іншому епізоді Мітровіч на дальній стійці замикав кутовий – з мінімальної відстані Александр у ворота не влучив.

Значно цікавіше стало перед перервою, коли пішла гра на зустрічних курсах. Так, на 37-й хвилині рахунок могли відкривати номінальні госпарі. Елшнік пробив з-за меж штрафного й поцілив у захисника, підхопив відскок і влетів на правий край карного майданчика. Потужний удар звідти летів у ближню дев'ятку, однак підопічних Драгана Стойковіча врятувала стійка – Шешко ж на добиванні запустив сферу на трибуни.

Сербія відповіла на 41-й черговим кросом, який Влаховіч скинув на Мітровіча. Алєксандр протиснув Карнічника й вистрілив з лівого кута воротарського, однак Облак врятував Словенію! Ще за дві хвилини Лукіч розстрілював ворота з близької відстані, скориставшись вдалим відскоком – в останню мить удар накрили!

Зрештою, команди відправились відпочивати за нулів на табло. Рахунок не влаштовував обох. Драган Стойковіч у роздягальні вирішив замінити Младеновіча, випустивши Гачіновіча, а от Матьяж Кек обійшовся без перестановок.

І дарма. На початку другого тайму збірна Сербії суттєво додала. Контратак у Словенії поменшало, а неприємних моментів у її штрафному побільшало. Зокрема, вже за хвилину по перерві Мітровіч прийняв класний пас з правого флангу, обігрався з Тадічем і пробив з меж штрафного – Облак парирував!

Ще за дві хвилини Бійол ледь не зрізав простріл у власні ворота. М'яч пройшов поруч з дев'яткою. Після цього сталося кілька неприємних кросів, а на 65-й хвилині Мітровіч бахнув з дистанції над поперечкою. Словом, серби тиснули – втім, у середині другого тайму гра вже стала вирівнюватись. Словенія почала відповідати.

Певний злам у матчі було позначено на 58-й хвилині, коли Шешко вистрілив з дистанції під поперечину. Райковіч виконав блискучий сейв. Після цього підопічні Матьяжа Кека провели декілька хороших контрвипадів без завершення. Драган Стойковіч на цьому тлі вирішив освіжити атаку – Влаховіча та Лукіча на 64-й хвилині замінили Йовіч і Мілінковіч-Савіч.

І саме Мілінковіч-Савіч став співавтором гола Словенії на 69-й хвилині. Карнічник відібрав м'яч на власній половині й розігнав контратаку, завершивши свій слалом переведенням на лівий фланг. Сам Жан побіг відкриватись на дальню стійку, де й замкнув простріл Елшніка – ніхто не перехопив м'яч, а конкретно з Карнічником недограв Мілінковіч-Савіч. 1:0!

Збірна Сербії досить швидко могла відігратись. Вже на 72-й хвилині Мітровіч прийняв крос з правого флангу, пробивши метрів з 13-ти. М'яч зрикошетив від захисника й полетів у ворота, однак влучив у поперечку!

Матьяж Кек тут же вдався до замін, але не в обороні – він освіжив позиції форварда та вінгера, випустивши Віпотніка та екс-динамівця Вербіча замість Шешко та Стояновіча. Цей хід працював доволі непогано. Словенці тривожили контратаками, а от у сербів після поперечки мало що виходило.

Був удар Самарджіча з-за меж штрафного (повз праву стійку). Було кілька неприємних кросів і перспективний удар Іліча, який заблокували. Сербам критично бракувало ідей. Понад 20 хвилин вони лишень завантажували подачі та лонгболи. Моментів не виникало до останніх секунд.

Втім, постійні закидання принесли кутовий на 5-й компенсованій хвилині (з п'ятьох). І саме він став фатальним для Словенії. Таки спрацювала заміна Драгана Стойковіча – свіжий Йовіч замкнув навіс Іліча. Боротьбу Луці програв Карнічник. 1:1!

Таким чином, збірна Словенії замість лідерство у групі С залишилась другою з двома очками в активі. Сербія має один заліковий бал – як і Данія. Матч проти англійців скандинави проведуть о 19:00 за київським часом.

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