Сербія на останніх хвилинах вирвала перемогу у спарингу над Парагваєм

Збірна Сербії здобула важку перемогу над Парагваєм у товариському матчі.

Товариські матчі

Сербія – Парагвай – 1:0

Гол: Мітровіч, 90

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат

Вчора, 10 жовтня, в Крушеваці збірна Сербії в товариському поєдинку приймала національну команду Парагваю. Матч проходив у рівній боротьбі, жодному супернику не вдавалося заволодіти тотальною перевагою.

Додамо, що із 53-ї хвилини господарі поля діяли в більшості після вилучення Мігеля Альмірона. Однак скористатися перевагою серби змогли лише наприкінці зустрічі, коли Александар Мітровіч вистрибнув найвище у штрафному суперника і забив переможний м'яч.

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Зазначимо, що саме проти Сербії збірна України гратиме завершальний поєдинок відбору до Євро-2020. Зустріч відбудеться 17 листопада у Белграді.