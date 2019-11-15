Гол форварда Динамо у відеоогляді матчу Сербія – Люксембург – 3:2

Сербія приймала Люксембург у матчі 9 туру відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Сербія – Люксембург.

Вже у першій половині гри серби забезпечили собі зручний гандикап у два м'ячі.

Дев'ятий хет-трик Роналду за збірну у відеоогляді матчу Португалія – Литва – 6:0

Після перерви інтригу у поєдинок вніс форвард Люксембургу та київського Динамо Жерсон Родрігес, завдяки своєму голу. До фінального свистка, який зафіксував перемогу господарів, команди ще встигли обмінятись голами.

Серби ще зберігають примарні шанси на вихід з групи. Щоб потрапити у фінальну частину турніру їм потрібно 17 листопада здолати Україну і очікувати на осічку Португалії у матчі з Люксембургом.

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