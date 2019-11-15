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Гол форварда Динамо у відеоогляді матчу Сербія – Люксембург – 3:2

08:55 2000 Читать на русском
Гол форварда Динамо у відеоогляді матчу Сербія – Люксембург – 3:2
Сербія – Люксембург – відео голів та огляд матчу / Фото xinhuanet

Сербія приймала Люксембург у матчі 9 туру відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Сербія – Люксембург.

11’ Алєксандар Мітровіч
43’ Алєксандар Мітровіч
70’ Неманья Радоньїч
 
Жерсон Родрігес 54’
Давід Тюрпель 75’
11’ Алєксандар Мітровіч
43’ Алєксандар Мітровіч
54’ Жерсон Родрігес
70’ Неманья Радоньїч
75’ Давід Тюрпель

Вже у першій половині гри серби забезпечили собі зручний гандикап у два м'ячі.

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Після перерви інтригу у поєдинок вніс форвард Люксембургу та київського Динамо Жерсон Родрігес, завдяки своєму голу. До фінального свистка, який зафіксував перемогу господарів, команди ще встигли обмінятись голами.

Серби ще зберігають примарні шанси на вихід з групи. Щоб потрапити у фінальну частину турніру їм потрібно 17 листопада здолати Україну і очікувати на осічку Португалії у матчі з Люксембургом.

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Євро-2020 Відеоновини Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Сербія Сербія Люксембург Люксембург Сербія - Люксембург
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