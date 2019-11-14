Сербія – Люксембург: Жерсон Родрігес і Тім Халль вийдуть у стартовому складі на матч відбору Євро-2020

В рамках матчу відбору до чемпіонату Європи-2020 збірна Сербії приймає Люксембург. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 9-го туру відбору до Євро-2020 Сербія – Люксембург розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на відеосервісі "OLL.TV", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Сербія: Дмітровіч – Нік. Максімовіч, Міленковіч, Младеновіч, Коларов – Мілівоєвіч, Нем. Максімовіч – Мілінковіч-Савіч, Тадіч, Льяіч – Мітровіч
Запасні: Райковіч, Роцков, Мілетіч, Спаіч, Радоньїч, Гудель, Мілуновіч, Гачіновіч, Лукіч, Джурічіч, Деспотовіч
Люксембург: Моріс – Янс, Шано, Жерсон, Халль, Карлсон – Родрігес, Філіппс, О. Тілль, В. Тілль – Девілль
Запасні: Шон, Кабрал, Мальже, Селімовіч, Мартінс, Да Мота, Бенсі, Сінані, Бонерт, Скендеровіч, Тюрпель, Жоашім
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