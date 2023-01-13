Міжнародна Федерація футболу офіційно оголосила вердикти трьом учасникам катарського Мундіалю.

Шахтар і російські клуби проти ФІФА: CAS офіційно оголосив вердикт апеляції

Футбольна асоціація Сербії оштрафована на 50 000 тисяч швейцарських франків (близько 50 тисяч євро) і покарана частковим закриттям стадіону (25% місць недоступні) на наступному офіційному матчі під егідою ФІФА. Балканців покарали за скандування вболівальниками кричалок та недисциплінованої поведінки команди проти Швейцарії.

Мексиканську федерацію оштрафували на 100 000 швейцарських франків і проведенням одного матчу без глядачів під егідою ФІФА умовно. Фанати "ацтеків" скандували огидні кричалки на матчах групового етапу ЧС проти Польщі та Саудівської Аравії.

Еквадорська федерація футболу покарана штрафом у розмірі 20 000 швейцарських франків та частковим закриттям стадіону на наступному матчі під егідою ФІФА за вигукування заборонених слів під час матчу проти Катару на груповому етапі.

Під слідством опинились збірні Аргентини і Хорватії, фанати яких відзначились неправомірною поведінкою у фіналі та матчі за "бронзу" відповідно.