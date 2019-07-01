Сербія близька до призначення тренера, якого зі скандалом звільнили зі збірної Чорногорії

Збірна Сербії знайшла заміну Младену Крстаїчу, якого звільнили після провалу у матчі з Україною.

Балканці близькі до призначення Любіши Тумбаковіча на посаду головного тренера, інформує Republika.

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Сербський фахівець підпише контракт терміном на 2,5 роки. Очікується, що офіційно про його прихід оголосять вже найближчого тижня. З попереднього місця роботи, збірної Чорногорії, Тумбаковіча звільнили з гучним скандалом. 66-річний наставник відмовився грати проти Косова, з яким у його рідної Сербії вкрай напружені стосунки.

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Нагадаємо, "білі орли" посідають третю сходинку групи В, маючи в своєму активі чотири пункти після трьох матчів.