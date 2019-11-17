Сербія – Україна: УЄФА зобов’язав команди вийти з роздягалень за 10 хвилин до початку матчу

Цікава особливість стадіону імені Райко Митича змусить команди завчасно вийти на футбольне поле.

УЄФА видав особливу інструкцію-прохання на матч між збірними Сербії та України, повідомляє УАФ. Союз європейських футбольних асоціацій зобов’язав обидві команди вийти зі своїх роздягалень не пізніше ніж за 10 хвилин до початку поєдинку.

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Причина такого рішення – особлива конструкція стадіону імені Райко Митича: для того щоб потрапити із роздягальні на футбольне поле, треба проїхати машиною або пройтися довжелезним тунелем.

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До слова, стадіон ім. Райко Митича, на якому пройде гра, відкрили 1 вересня 1963 року і він здатний вмістити більше 55 тисяч уболівальників. Неофіційна назва футбольної арени – "Мала Маракана" і вона служить домашнім стадіоном клубу Црвена Звезда.

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