Сербія – Україна: Шабанов може пропустити матч

Захисник збірної України і київського Динамо Артем Шабанов оцінив свій стан після пошкодження у спарингу проти Естонії.

"Зі мною все в порядку, нічого розповідати, спасибі за турботу. Мене, дійсно, збиралися змінювати. Але лікарям вдалося зняти набряк, і я зміг продовжити гру.

Сербія – Україна: підопічні Шевченка провели перше тренування у Белграді

Можливо, з боку і здалося, що удар був досить болючим, але насправді все обійшлося, набряк вже майже повністю спав, залишилася тільки гематома, яка згодом теж мине – потрібно просто почекати. Що стосується наступного матчу збірної із Сербією, поки не знаю, чи візьму у ньому участь. Тренери ще нічого не говорили з цього приводу, тож подивимося", – розповів Шабанов у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, матч відбору до Євро-2020 Сербія – Україна відбудеться 17 листопада в Белграді на стадіоні Райко Мітіч. Початок гри о 16:00 за київським часом.

"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у Сербії