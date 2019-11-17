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Сербія – Україна: Пятов розповів, чи міг врятувати в моментах з пропущеними голами

22:30 281 Читать на русском
Сербія – Україна: Пятов розповів, чи міг врятувати в моментах з пропущеними голами
Андрій Пятов в матчі Сербія – Україна

Голкіпер збірної України Андрій Пятов вважає нічию з Сербією справедливим результатом матчу відбору до Євро-2020.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

Україна врятувала нічию в Белграді, забивши гол у ворота Сербії в компенсований до другого тайму час. На думку капітана "синьо-жовтих" Андрія Пятова, такий результат є справедливим, але команда Шевченка могла взяти і 3 очки.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

"Думаю, ми могли сьогодні і виграти. За рахунку 1:1 у нас були моменти. Той же Руслан Маліновський міг ударом з льоту порвати сітку, як він це любить. Але м'яч звалився з ноги. У Сербії адже теж хороша команда, вони хотіли виграти. Але в підсумку ми теж не програли. Вийшла бойова нічия. За всіма показниками вона закономірна.

Чи міг врятувати при пропущених голах? Завжди є шанс, але так вийшло. Тепер на нас чекає підготовка до Євро. Ми в березні ще зберемося, розберемо останні гри і будемо зосереджено готуватися до фінальної частини чемпіонату Європи", – передає слова Пятова Sportarena.

"Другий матч збірної під щасливою зіркою", або Про що писатимуть італійські газети: реакція соцмереж на Сербія – Україна

blog_ava
Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу
19:00
32623
Теги
Збірна України Україна Україна Сербія - Україна Євро-2020 Андрій Пятов Андрій Пятов
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