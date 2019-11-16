Сербія – Україна: Пятов хоче завоювати прихильність місцевих вболівальників

Голкіпер збірної України Андрій Пятов поділився очікуваннями від зустрічі із сербами в рамках кваліфікації на Євро-2020.

"Добре, коли стадіон повний, а фанати виконують красиві перформанси. Ми граємо для вболівальників, нехай і не для своїх. Але своєю грою ми можемо розвернути їх проти їхньої ж команди. Якщо добре гратимемо, то буде тиск уже на сербських футболістів. Тому ми повинні змусити місцевих підтримувати нас.

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Яка підтримка вболівальників мені запам’яталася найбільше? Є чимало країн із хорошими вболівальниками. У різних місцях свої фанати, які мають свої принципи й погляди.

Чи може Сербія забити п’ять м'ячів у відповідь? Як воротар я повинен не пропускати. Уся команда налаштована як на атаку, так і на оборону. Якщо ми організовано зіграємо, то не пропустимо. Гра починається за рахунку 0:0, а далі побачимо", – цитує Пятова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірній Україні залишився лише поєдинок проти Сербії (17 листопада) на шляху до фінальної частини Євро-2020. Підопічні Шевченка вже оформили достроковий вихід із групи.

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