Поєдинок Сербія – Україна стартував в Амстердамі о 15:30 за Києвом. Це другий тур групи А – у стартовому матчі підопічні Олександра Косенка сенсаційно програли Нідерландам (2:3), а серби поступилися Португалії (2:4). До початку турніру наша команда вважалася одним із фаворитів, а тепер ризикує вилетіти вже за підсумками групового етапу.

Сьогодні українцям потрібно перемагати, щоб сподіватися на вихід у плей-офф, адже в останньому турі "синьо-жовті" зіграють проти потужної Португалії – чинного чемпіона Європи. При цьому бажано виграти у балканців з якомога більшим рахунком, адже за умови однакової кількості очок враховуватимуть показники в особистих зустрічах. Відповідно, поразка від Сербії означатиме достроковий виліт українців.

Україна сенсаційно програла Нідерландам в стартовому матчі футзального Євро-2022

Де дивитись матч Сербія – Україна онлайн? Поєдинок показує офіційний транслятор UA:Перший. Дивитися гру онлайн можна на сайті "Суспільне Спорт" за цим посиланням.

Україна – постійний учасник футзальних чемпіонатів Європи. Ми двічі грали у фіналі Євро (2001 та 2003), а на п'ятьох попередніх турнірах доходили до чвертьфіналу. У обох попередніх матчах із сербами на чемпіонатах Європи "синьо-жовті" поступалися. Уперше – на груповому етапі Євро-2007, потім – у чвертьфіналі Євро-2016.