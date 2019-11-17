Сербія – Україна: на матч продано менше 10 тисяч квитків

Особливого ажіотажу навколо завершального матчу відбірного турніру Євро-2020 між збірними Сербії та України не спостерігається.

Вирішальний матч збірної Сербії у групі В проти "синьо-жовтих" не викликав надзвичайного зацікавлення у вболівальників, повідомляє Динамоманія.

Сербія – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020

"Збірній тут буде непросто. Хоча, за нашою інформацією, не так жваво продаються квитки. Близько 7 тисяч лише продано. І це дивно, тому що ми знаємо, що серби – хлопці палкі, і всі очікують шаленої атмосфери. Подивимося, як воно буде", – розповів прес-аташе збірної України Олександр Гливинський.

Сербія – Україна: господарі перед матчем з командою Шевченка остерігаються провокацій власних фанатів

До слова, стадіон ім. Райко Митича, на якому пройде гра, відкрили 1 вересня 1963 року і він здатний вмістити більше 55 тисяч уболівальників. Неофіційна назва футбольної арени – "Мала Маракана" і вона служить домашнім стадіоном клубу Црвена Звезда.

"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у Сербії