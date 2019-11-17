Сербія – Україна: команди визначились із формою на гру

Стало відомо, у яких кольорах збірні Сербії та України вийдуть на матч відбірного турніру Євро-2020 у Белграді.

Представники збірних Сербії та України визначились із кольорами на сьогоднішній матч, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Підопічні Шевченка зіграють у жовтій формі, в той час як суперник вийде на матч у червоних кольорах. Голкіпер збірної України одягне комплект зеленого кольору, тоді як воротар сербів зіграє у чорно-сірій екіпіровці.

Нагадаємо, вже сьогодні, 17 листопада, національна збірна України у Белграді проведе свій завершальний поєдинок відбірного турніру до Євро-2020. Початок матчу о 16:00 за київським часом.

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