Сербія – Україна: команда Шевченка залишиться без підтримки на вирішальний матч відбору до Євро-2020

УАФ повідомила невтішну новину для збірної України та її вболівальників. Поєдинок "синьо-жовтих" проти Сербії пройде без українських фанатів.

Українська асоціація футболу відмовилася від своєї квоти квитків на матч Сербія – Україна в рамках відбору до Євро-2020, який пройде в Белграді 17 листопада. Відповідне рішення було прийняте за домовленістю з Футбольним союзом Сербії з міркувань безпеки та з метою уникнення конфліктних ситуацій між вболівальниками двох країн, інформує УАФ на сторінці у Facebook.

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Зауважимо, що матч Україна – Сербія (5:0) який відбувся у Львові 7 червня, пройшов без вболівальників гостей з тієї ж причини.

Після 5-ти матчів "синьо-жовті" мають 13 очок та очолюють групу B. Португалія набрала 8 балів у 4-х матчах, Сербія – 7 пунктів у 5-ти поєдинках. Існує вірогідність, що матч проти Сербії вже не матиме для команди Шевченка жодного значення, адже "синьо-жовті" можуть достроково гарантувати собі путівку на континентальний форум.

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