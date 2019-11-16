Сербія – Україна: Федецький дав кілька порад гравцям "синьо-жовтих"

Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився очікуванням від останнього поєдинку відбору Євро-2020 між збірними Сербії та України.

"Щодо матчу з естонцями – одразу відчувається різниця, хто провів більше матчів, а хто менше. Гравці, які мають більше ігрової практики у відбірковому циклі, виглядають зігранішими і швидше перейнялися тією ігровою системою, якої вимагає головний тренер Андрій Шевченко. Тому і є результат. Чим більше тобі довіряють і ти постійно в обоймі – тим більше з'являється впевненості. А решта це справа часу. Проти естонців здобули перемогу малими зусиллями. Слава Богу, фарт не покидає нас.

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Рома Безус взяв ініціативу на себе, забив хоч і з рикошету, але, тим не менш, це називається голом. Як то кажуть гол є гол. Головне що команда виграла, додала собі позитиву, і тепер з хорошим настроєм можна готуватися до матчу проти Сербії. На те вони і товариські поєдинки, де можна перевірити готовність гравців, які мають менше ігрової практики, награти взаєморозуміння між лініями і різні схеми.

Може перемога не така виразна, як того хотілося б, але хлопці старалися. Були моменти, де не вистачало останнього пасу, а іноді простої холоднокровності. Завжди коли хочеш більше проявити себе, часто так буває, що менше виходить. Головне, що перевірили найближчий резерв і наставник отримав корисну інформацію на майбутнє. Хоч би що там було, не потрібно критикувати хлопців, бо кожен хотів показати себе з найкращого боку, і думаю, їм це вдалося.

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Тепер у грі проти Сербії найважливіше забути про рахунок 5:0. І не мріяти, що і в цьому поєдинку буде також все гладко. Хоча й у Львові не було легко. Просто хлопці перейнялися аурою львівського духу, божевільною підтримкою уболівальників і в такій обстановці не могли не бути переможцями.

У Белграді нас чекає пекельний прийом місцевої торсиди, і під шум трибун потрібно бути готовим до провокацій з боку сербських футболістів. Думаю, вони вивчили гіркий досвід, проаналізували поразку, і, напевно, відмовляться від гри у три центральні захисники, оголивши краї, через які наша збірна пролітала немов вітер. Напевно зараз цього не буде. Хлопцям потрібно бути холоднокровними. На них не тисне надскладне завдання, бо ми вирішили завдання виходу в фінал Євро. Проте, вони захочуть закінчити офіційний рік жирною і красивою крапкою, в чому я впевнений. Так, проблеми в грі будуть, але хлопці впораються. Головне бути з холодною головою і гарячим серцем. І ні в якому разі не вестися на провокації. Серби все ще плекають надію зачепитися за друге місце, хоча від них не все залежить.

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Думаю, нас чекає непростий поєдинок. А гравці повинні пам'ятати, що вони грають за збірну України, і це повинно бути найголовнішою мотивацією, не дивлячись на товариський чи офіційний поєдинок. Іншого бути не може. Сам знаю, що таке носити емблему України, і коли виходиш на поле в жовто-синій формі – це найголовніша мотивація для будь-якого футболіста.

Якщо брати турнірну таблицю і першу зустріч, то ми вважаємося фаворитами. Знаємо, що у суперника є також кваліфіковані футболісти, що грають в європейських клубах, тому до гри шанси завжди рівні. Ми не раз бачили, на папері є один фаворит, а перемагав інший, і про це потрібно завжди пам'ятати. Вірю в нашу збірну, яка закінчить футбольний рік на позитиві!", – сказав Федецький в інтерв’ю виданню Ua-football.