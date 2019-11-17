Сербія – Україна: фанати господарів вигукували гасла на підтримку Росії

Вболівальники збірної Сербії не цуралися підтримки Росії під час поєдинку проти України в рамках відбору на Євро-2020.

На 50-й хвилині поєдинку Сербія – Україна ультрас господарів скандували гасло "Росія, Росія!", повідомляє Динамоманія.

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Нагадаємо, українських уболівальників на поєдинку немає, адже УАФ відмовилася від своєї квоти квитків. Так само сербських фанатів не було на матчі у Львові, який пройшов 7 червня та завершився перемогою України з рахунком 5:0.

До слова, збірна України вже гарантувала собі вихід на чемпіонат Європи з першого місця, тоді як у сербів залишилися лише примарні шанси.

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фото: Динамоманія