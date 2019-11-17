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Сербія – Україна: фанати господарів вигукували гасла на підтримку Росії

17:27 2394 Читать на русском
Сербія – Україна: фанати господарів вигукували гасла на підтримку Росії
Фанати збірної Сербії / фото із соцмереж

Вболівальники збірної Сербії не цуралися підтримки Росії під час поєдинку проти України в рамках відбору на Євро-2020.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

На 50-й хвилині поєдинку Сербія – Україна ультрас господарів скандували гасло "Росія, Росія!", повідомляє Динамоманія.

Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Нагадаємо, українських уболівальників на поєдинку немає, адже УАФ відмовилася від своєї квоти квитків. Так само сербських фанатів не було на матчі у Львові, який пройшов 7 червня та завершився перемогою України з рахунком 5:0.

До слова, збірна України вже гарантувала собі вихід на чемпіонат Європи з першого місця, тоді як у сербів залишилися лише примарні шанси.

Жеребкування Євро-2020: Україна має всі шанси потрапити в 1-й кошик, але ризикує і так опинитися у групі смерті

фото: Динамоманія

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Теги
Сербія - Україна Євро-2020 футбольні фанати Сербія Сербія
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