Сербія – Швейцарія: післяматчева прес-конференція Владіміра Петковіча

Головний тренер збірної Швейцарії Владімір Петковіч прокоментував перемогу 2:1 над Сербією у 2 турі чемпіонату світу-2018.

"Я виснажений емоційно, гра була дуже цікавою. Коли ми відставали в рахунку, нам було складно. У другому таймі ми наздогнали і після першого забитого гола я був у захваті. Після першого тайму мало хто вірив, що ми можемо перевернути хід гри.

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Жести гравців після голів? Я вчора говорив, що нам не можна змішувати спорт і політику. Спорт об'єднує людей, а ви підливаєте масла у вогонь. Давайте не будемо забувати, що спорт – це красива гра. Ми не хочемо вплутувати спорт у політику. Це не тільки моя думка, але це думка всієї нашої збірної, федерації, країни і всього футбольного світу. Ми не повинні приділяти увагу цим моментам не тільки на ігровому полі, а й за його межами", – цитує Петковіча Чемпионат.

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