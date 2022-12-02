Чемпіонат світу-2022, 3-й тур, група G

2 грудня, 21:00, м. Доха, стадіон "974"

Головний арбітр: Фернандо Рапалліні (Аргентина)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Ще один матч із серйозним політичним підґрунтям, яке здатне подарувати скандал. Власне, зустріч цих збірних на ЧС-2018 завершилась саме ним – а причиною стало, здавалося б, невинне святкування голів у виконанні Джаки й Шакірі.

Справа в тому, що Граніт і Джердан лише за паспортом є швейцарцями. Насправді ж вони є дітьми косовських албанців, змушених тікати з Югославії під час тамтешніх війн, а схрещені під час святкування руки символізують орла – герб Албанії. В тому матчі Шакірі ще й вийшов у бутсах з прапором Косово.

Сербів на Балканах не люблять – і ми прекрасно розуміємо, за що. Втім, не варто думати, що воєнізовані формування інших народів у регіоні займалися в 90-х розсадою квіточок, тож краще не лізти в цю тему й не розказувати, хто правий. Важливо тільки те, що балканці нічого не забувають і нічого не вибачають. Ті ж серби під час поєдинку зі швейцарцями в 2018-му скандували "Убі шиптара" – "вбий албанця" (причому "шиптар" є знущальницьким словом на кшталт "русні").

Джака й Шакірі все ще у заявці, а серби приїхали на ЧС-2022 надзвичайно зарядженими в політичному плані. Їхні фани відкрито підтримують Росію у агресії щодо України, а футболісти в своїй роздягальні вивісили банер з контурами Косово в кольорах сербського прапору. Словом, сьогодні можна очікувати на пекельний футбол.

Масло у вогнище підливає надзвичайно важливе турнірне значення поєдинку. Збірна Швейцарії тримається на другій позиції, маючи в активі три очки, в той час як Сербія замикає квартет з одним заліковим балом. Стільки ж набрав Камерун, тож "наті" влаштує і нічия – але тільки за умов відсутності перемоги Камеруна над Бразилією із пристойним рахунком. За різницею голів африканці поступаються альпійцям на один м'яч, а сербі – на два.

Після історії з технічною перемогою над Україною в Лізі націй у футболі збірної Швейцарії ніби щось надломилося, але з більшою ймовірністю усе надломилося через призначення Мурата Якіна в 2021 році. Хоча й не можна сказати, що "наті" аж надто просіли в результатах – команда двічі била італійців у кваліфікації й перемагала Іспанію у ЛН, а на ЧС-2022 здолала Камерун. Вірогідність прориву в 1/8 фіналу Мундіалю залишається дуже високою.

Проблема полягає у якості футболу альпійців. За часів Владіміра Петковіча вони були найкращими із усіх середняків – Швейцарія відзначалася надзвичайною тактичною грамотністю, організованістю, ефективністю й стабільністю. Розбити гранда ця збірна могла на раз-два, однак зараз футбол "наті" виглядає значно слабшим.

Підопічні Мурата Якіна створюють в атаці вкрай мало, а в захисті не відзначаються колишньою надійністю. Необхідний результат їм доводиться витягувати на жилах та на класі, з нотками фарту. Якби Камеруну трохи більше пощастило, то сьогодні Швейцарія мала б у своєму активі одне очко.

Сербія ж привезла дуже потужний колектив. Як за іменами, так і за рівнем свого футболу. Щоправда, вибірка для оцінки реальної сили "білих орлів" занадто мала – у матчі з Бразилією підопічні Драгана Стойковіча відбивалися протягом 90 хвилин, а в поєдинку з Камеруном команда потужно зіграла лишень протягом 30-40 хвилин. На інших відрізках тієї зустрічі балканці виглядали в кращому випадку симпатично

Зате серби підтвердили статус головних лузерів чемпіонатів світу, хоча поняття "лузер" для опису цієї збірної – занадто лагідне. Ось це слово підходить значно краще. Маючи надзвичайно потужний склад, з яким можна навіть до півфіналів Мундіалю доходити, "білі орли" знову близькі до ганебного вильоту з турніру. За останні 20 років вони жодного разу не змогли пройти у плей-офф.

Навіть у тандемі з чорногорцями Сербія лише раз змогла подолати груповий етап. Це сталося у далекому 1998 році, коли вдалося прорватись до 1/8 фіналу. З того часу дунайські імперці могли дивитись на вирішальні матчі чемпіонатів світу тільки по телевізору. Особливо дотепним цей факт виглядає на тлі успіхів сусідньої Хорватії.

Ось і зараз Сербія продемонструвала свою лузерську природу. А все могло завершитись набагато краще – у поєдинку з Камеруном в попередньому турі "білі орли" пропустили першими, але забили у відповідь три голи. І могли забити ще більше. Втім, замість добивання безнадійних африканців підопічні Драгана Стойковіча розслабились, пропустивши двічі за три хвилини й втративши перемогу.

Хорватські сусіди, як і весь прогресивний світ, реготали до болю в животі. Будемо сподіватись, що дана циркова вистава отримає своє продовження і в сьогоднішньому поєдинку.

Орієнтовні склади на матч Сербія – Швейцарія

Сербія: В. Мілінковіч-Савіч – Міленковіч, Павловіч, Вельковіч – Радоньїч, Максімовіч, Лукіч, Костіч – Тадіч, С. Мілінковіч-Савіч – А. Мітровіч

Швейцарія: Зоммер – Відмер, Аканджі, Ельведі, Родрігес – Джака, Фройлер – Шакірі, Ебішер, Варгас – Емболо

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Не будемо приховувати – ми всі бажаємо, аби Сербія продовжила свою ганебну серію. Нестабільність цього потужного колективу неабияк сприяє можливій осічці, але варто не забувати і про потужну кваліфікацію до ЧС-2022. Прорватись на Мундіаль балканці змогли завдяки перемозі 2:1 у Португалії.

"Білі орли" в атаці виглядають потужно. Принаймні, так було раніше і так було протягом 40 хвилин матчу проти Камеруна. Втім, певна куражність в їхньому футболі присутня – якщо Сербія спіймає хвилю, то все буде круто, а в протилежному випадку чекай на фіаско. Оборона ж у цієї команди слабка за будь-яких умов, що яскраво продемонстрували бразильці й камерунці.

Швейцарія неідеальна в своїй грі, але достатньо міцна для Сербії. На відміну від балканців, більшість рівних поєдинків "наті" завершуються з необхідним для альпійців результатом, тож ми поставимо на прохід підопічних Мурата Якіна. Перемоги в такому пекельному матчі може й не бути, однак нічию команда втримати здатна.