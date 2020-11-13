Сербія – Шотландія – 1:1 (4:5 пен.) – відео голів та огляд битви за Євро-2020
Шотландія в серії післяматчевих пенальті здолала Сербію та зіграє на чемпіонаті Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Відбір на Євро-2020
Сербія – Шотландія – 1:1 (пен. 4:5)
Голи: Йовіч, 90 – Крісті, 52
Серби вважалися фаворитом поєдинку, але рахунок відкрили гості – відзначився Крісті. Шотландці були близькі до перемоги, але на 90-й хвилині нападник мадридського Реала Лука Йовіч забив гол у відповідь та перевів поєдинок в екстра-тайм.
Євро-2020: визначилися всі учасники фінальної частини
У додаткові 30 хвилин забитих м'ячів не було, тож команди змушені були визначати сильнішого в серії пенальті. Фатальної помилки припустився Алєксандар Мітровіч, який програв дуель Девіду Маршалу.
Суперниками Шотландії в груповому турнірі чемпіонату Європи стануть Англія, Хорватія та Чехія.
Як Зідан відреагував на гру Луніна, і що чекає далі: Польща вибухнула після фіаско України, а з Реала зателефонували