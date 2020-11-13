Шотландія в серії післяматчевих пенальті здолала Сербію та зіграє на чемпіонаті Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Відбір на Євро-2020

Сербія – Шотландія – 1:1 (пен. 4:5)

Голи: Йовіч, 90 – Крісті, 52

Серби вважалися фаворитом поєдинку, але рахунок відкрили гості – відзначився Крісті. Шотландці були близькі до перемоги, але на 90-й хвилині нападник мадридського Реала Лука Йовіч забив гол у відповідь та перевів поєдинок в екстра-тайм.

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У додаткові 30 хвилин забитих м'ячів не було, тож команди змушені були визначати сильнішого в серії пенальті. Фатальної помилки припустився Алєксандар Мітровіч, який програв дуель Девіду Маршалу.

Суперниками Шотландії в груповому турнірі чемпіонату Європи стануть Англія, Хорватія та Чехія.

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