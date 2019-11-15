Сербія – Люксембург: відео гола Жерсона Родрігеса

Нападник збірної Люксембургу Жерсон Родрігес відзначився забитим голом у ворота сербів.

"Динамівець" Жерсон Родрігес відзначився забитим голом у ворота збірної Сербії в матчі відбору до Євро-2020.

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Нападник прийняв флангову передачу, розвернувся та пробив у ближній кут без шансів для Дмітровіча.

Додамо, що цей гол не допоміг збірній Люксембургу, адже серби втримали перемогу (3:2).

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