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Сербія – Люксембург: відео гола Жерсона Родрігеса

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Сербія – Люксембург: відео гола Жерсона Родрігеса
Жерсон Родрігес / Photo Julien Garroy

Нападник збірної Люксембургу Жерсон Родрігес відзначився забитим голом у ворота сербів.

11’ Алєксандар Мітровіч
43’ Алєксандар Мітровіч
70’ Неманья Радоньїч
 
Жерсон Родрігес 54’
Давід Тюрпель 75’
11’ Алєксандар Мітровіч
43’ Алєксандар Мітровіч
54’ Жерсон Родрігес
70’ Неманья Радоньїч
75’ Давід Тюрпель

"Динамівець" Жерсон Родрігес відзначився забитим голом у ворота збірної Сербії в матчі відбору до Євро-2020.

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Нападник прийняв флангову передачу, розвернувся та пробив у ближній кут без шансів для Дмітровіча.

Додамо, що цей гол не допоміг збірній Люксембургу, адже серби втримали перемогу (3:2).

Євро-2020: Сербія втримала важку перемогу над Люксембургом – один з п'яти голів у матчі забив Жерсон Родрігес

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Теги
Євро-2020 Відеоновини Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Сербія Сербія Люксембург Люксембург Сербія - Люксембург
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