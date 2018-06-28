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Сербія – Бразилія: післяматчева прес-конференція Младена Крстаїча

27 червня 23:57 111 Читать на русском
Сербія – Бразилія: післяматчева прес-конференція Младена Крстаїча
Младен Крстаїч / Фото з соцмереж

Наставник збірної Сербії Младен Крстаїч поділився враженнями після поразки у матчі проти Бразилії (0:2).

"Вітаю Бразилію із заслуженою перемогою. Дякую нашим гравцям за все, що вони робили – вони віддали все, що могли.

Ми непогано почали, можливо, грали навіть краще Бразилії. Але в такі моменти важливо не втрачати концентрацію. Після перерви у нас були шанси зрівняти рахунок, але ми їх втратили. У такі моменти багато що вирішує виконавча майстерність. Ми ризикували, але, на жаль, не змогли зрівняти.

Сербія – Бразилія – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Ще раз: вітаю Бразилію. Вони – один з головних фаворитів ЧС", – цитує Крстаїча видання Sport24.

Нагадаємо, після останнього матчу групового етапу ЧС-2018 збірна Сербії зайняла третю позицію у групі та покидає турнір.

ЧС 20183 тур

Сербія - Бразилія: Середа 27 червня 2018

Сербія
Матч завершено
0 : 2
Бразилія
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Теги
Сербія - Бразилія ЧС 2018 Сербія Сербія Чемпіонат світу-2018 Младен Крстаїч Младен Крстаїч
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