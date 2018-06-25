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Сербія – Бразилія: бразильский бар пообіцяв відвідувачам безкоштовну випивку за кожне падіння Неймара

11:35 586 Читать на русском
Сербія – Бразилія: бразильский бар пообіцяв відвідувачам безкоштовну випивку за кожне падіння Неймара
Неймар / фото: Твіттер збірної Бразилії

Один із бразильських закладів організував цікаву акцію. В одному з барів у Ріо гостям наливатимуть абсолютно безкоштовно після кожного падіння Неймара в матчі 3 туру ЧС-2018 Сербія – Бразилія.

Неймар своєю грою у матчі 3 туру чемпіонату світу-2018 проти Сербії може неабияк потішити вболівальників у Ріо-де-Жанейро. Один із місцевих барів безкоштовно наливатиме відвідувачам кожного разу, коли форвард опиниться на газоні, повідомляє Selecao Brasileira.

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Щоправда, не уточнюється, чи мається на увазі зафіксовані порушення правил проти Неймара, чи враховуються також і симуляції, якими бразилець відзначався у матчі з Коста-Рікою.

До слова, в матчі першого туру ЧС-2018 проти Швейцарії Неймар заробив на собі рекордну кількість фолів за останні 20 років. Проти нападника фолили одразу 10 разів.

Матч Сербія – Бразилія відбудеться 27 червня. Для виходу з групи південноамериканцям необхідно зіграти бодай унічию.

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ЧС-2018 3 тур

Сербія - Бразилія: Середа 27 червня 2018

Сербія
до матчу
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40
хв
Бразилія
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Теги
ЧС 2018 футбольні курйози Бразилія Бразилія Сербія - Бразилія Неймар Неймар футбольні фанати
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