Сент-Трюйден з Безусом поступився Локерену, Кортрейк Бацули не програв Брюгге

Відбулись матчі чемпіонату Бельгії, у яких взяли участь українські футболісти.

У 19 турі чемпіонату Бельгії Кортрейк Бацули приймав Брюгге. Українських захисник провів на полі всі 90 хвилин, а його команда не пропустила, але і не змогла забити – у підсумку 0:0.

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У іншому матчі Локерен приймав Сент-Трюйден. Безус також відіграв весь матч за гостей, але результативними діями не відзначився, його команда поступилась 2:0. З аналогічним рахунком програв Антверпен Назарини, щоправда український нападник провів матч на лаві для запасних.

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Після 19 туру Антверпен посідає 3 сходинку з 35 балами, Сент-Трюйден – на 5 місці з 31 очком, а Кортрейк на 9 позиції і має в активі 24 пункти.