toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Сент-Трюйден визначився з сумою, яку хоче отримати за Безуса

16:15 404 Читать на русском
Сент-Трюйден визначився з сумою, яку хоче отримати за Безуса
Роман Безус / соцмережі

Український півзахисник Сент-Трюйдена Роман Безус невдовзі може змінити команду.

Сент-Трюйден планує скористатися відмінною формою півзахисника Романа Безуса та вигідно продати його вже в січні, повідомляє Voetbalnieuws.be.

Безус може опинитись в Антверпені

За інформацією видання, бельгійський клуб розраховує заробити на його трансфері 1,5-2 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що в запрошенні 28-річного українця низка бельгійських та турецьких клубів.

Безус – головна трансферна ціль Адана Демірспора, – турецькі ЗМІ

Відзначимо, що в поточному сезоні Безус зіграв в 16 матчах за Сент-Трюйден, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.

Теги
Трансфери Українці за кордоном Роман Безус Роман Безус Бельгія Сент-Трюйден Сент-Трюйден
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
хв
Арсенал
17:00
Фулхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук