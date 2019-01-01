Сент-Трюйден визначився з сумою, яку хоче отримати за Безуса

Український півзахисник Сент-Трюйдена Роман Безус невдовзі може змінити команду.

Сент-Трюйден планує скористатися відмінною формою півзахисника Романа Безуса та вигідно продати його вже в січні, повідомляє Voetbalnieuws.be.

Безус може опинитись в Антверпені

За інформацією видання, бельгійський клуб розраховує заробити на його трансфері 1,5-2 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що в запрошенні 28-річного українця низка бельгійських та турецьких клубів.

Безус – головна трансферна ціль Адана Демірспора, – турецькі ЗМІ

Відзначимо, що в поточному сезоні Безус зіграв в 16 матчах за Сент-Трюйден, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.