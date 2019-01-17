Сент-Трюйден більше не хоче продавати Безуса – клуб планує продовжити контракт українця

Український півзахисник бельгійського Сент-Трюйдена Роман Безус може продовжити контракт зі своїм клубом.
Сент-Трюйден вирішив утримати Романа Безуса і не буде продавати його цієї зими, повідомляє Het Nieuwsblad.
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За інформацією видання, лише винятково вигідна пропозиція може змінити думку керівництва бельгійського клубу, яке планує зберегти свого плеймейкера до кінця сезону.
Зазначається, що після переходу Каспера Де Норре в Генк, відхід Безуса може значно ускладнити для Сент-Трюйдена потрапляння у плей-офф.
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Окрім того, за інформацією hln.be, учора відбулася зустріч з представниками футболіста. Справа в тому, що в контракті українця, термін дії якого закінчується в кінці сезону, є пункт продовження ще на рік.
Однак автоматичне продовження супроводжується значним підвищенням зарплати для Безуса. Раніше Сент-Трюйден не вважав за потрібне йти на додаткові витрати, але тепер, схоже, змінив своє рішення.
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