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Сент-Трюйден більше не хоче продавати Безуса – клуб планує продовжити контракт українця

13:12 1453 Читать на русском
Сент-Трюйден більше не хоче продавати Безуса – клуб планує продовжити контракт українця
Роман Безус / соцмережі

Український півзахисник бельгійського Сент-Трюйдена Роман Безус може продовжити контракт зі своїм клубом.

Сент-Трюйден вирішив утримати Романа Безуса і не буде продавати його цієї зими, повідомляє Het Nieuwsblad.

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За інформацією видання, лише винятково вигідна пропозиція може змінити думку керівництва бельгійського клубу, яке планує зберегти свого плеймейкера до кінця сезону.

Зазначається, що після переходу Каспера Де Норре в Генк, відхід Безуса може значно ускладнити для Сент-Трюйдена потрапляння у плей-офф.

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Окрім того, за інформацією hln.be, учора відбулася зустріч з представниками футболіста. Справа в тому, що в контракті українця, термін дії якого закінчується в кінці сезону, є пункт продовження ще на рік.

Однак автоматичне продовження супроводжується значним підвищенням зарплати для Безуса. Раніше Сент-Трюйден не вважав за потрібне йти на додаткові витрати, але тепер, схоже, змінив своє рішення.

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Теги
Українці за кордоном Роман Безус Роман Безус Бельгія Сент-Трюйден Сент-Трюйден
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