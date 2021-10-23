Сент-Етьєн продовжив серію без перемог у чемпіонаті Франції, врятувавши нічию у грі з Анже в рамках 11-го туру. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Франції 2021/22, 11 тур

Сент-Етьєн – Анже – 2:2

Голи: Хазрі, 61, Над, 90+4 – Траоре, 28, Фульджіні, 56

Матч між Сент-Етьєном та Анже розпочався на годину пізніше через протести фанатів "зелених". Перший тайм не поліпшив настрою уболівальників – Траоре відкрив рахунок на 28 хвилині. По перерві Фульджіні подвоїв перевагу гостей.

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Сент-Етьєн відігрався на 61 хвилині завдяки класному штрафному Хазрі. Поєдинок наближався до чергової поразки підопічних Клода Пюеля, проте їх врятував Над на 4 компенсованій хвилині.

Таким чином, Анже набрав 17 очок та розташувався на четвертій сходинці, Сент-Етьєн з 5 пунктами залишився останнім.

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