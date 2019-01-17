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Сент-Етьєн удома здобув вольову перемогу над Марселем

00:20 17 Читать на русском
Сент-Етьєн удома здобув вольову перемогу над Марселем
Сент-Етьєн удома здобув вольову перемогу над Марселем

Завершився перенесений матч 17-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Ліга 1, 17-й тур

Сент-Етьн – Марсель – 2:1

Голи: Хазрі, 5 (пен.), 88 – Стротман, 16

Ювентус завдяки голу Роналду переміг Мілан та виграв Суперкубок Італії, ставши рекордсменом турніру

Господарі активніше розпочали матч, проте першими забили гості. Кевін Стротман класно замкнув навіс Товена.

Втім, у другому таймі справедливість взяла гору. Спочатку Хазрі реалізував пенальті, а наприкніці поєдинку подарував своїй команді перемогу.

Сент-Етьєн із 36 пунктами перебуває на 3 місці у таблиці, Марсель 28 має очок та перебуває на 9 місці.

Динамо офіційно оголосило про підписання Франа Соля

Франція17 турЖоффруа Гішар (Сент-Етьєн)

Сент-Етьєн - Марсель: Середа 16 січня 2019

Сент-Етьєн
Матч завершено
2 : 1
Марсель
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Теги
Марсель Марсель Сент-Етьєн Сент-Етьєн Франція Сент-Етьєн - Марсель
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