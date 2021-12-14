Сент-Етьєн не довго залишався без наставника після звільнення Клода Пюеля.

Паскаль Дюпра став головним тренером Сент-Етьєна, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На цій посаді 59-річний фахівець замінить Клода Пюеля, сторони підписали контракт до літа 2022-го. Завданням нового тренера буде збереження прописки у Лізі 1. Останнім місцем роботи Дюпра був Кан.

Після 18-ти турів чемпіонату Франції Сент-Етьєн залишається на дні турнірної таблиці з 12-ма очками.

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