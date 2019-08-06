Сент-Етьєн підписав фіналіста Копа Амеріка

Французький Сент-Етьєн оголосив про підписання оборонця збірної Перу Мігеля Трауко.

26-річний перуанець перебрався до чемпіонату Франції, повідомляє офіційний сайт Сент-Етьєна.

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Трауко перейшов із бразильського Фламенго, в якому виступав із 2017 року, за 1 млн євро. Із "зеленими" фланговий оборонець, який також може зіграти в півзахисті, уклав угоду на 3 роки. На Жоффруа Гішар він виступатиме під 13-м номером.

У сезоні-2019 в активі Мігеля Трауко 12 матчів в усіх турнірах. Також він зіграв усі 6 поєдинків збірної Перу на Копа Амеріка, де "інки" сенсаційно дісталися до фіналу.