Ліга 1, 31-й тур

Лор'ян – Сент-Етьєн – 6:2

Голи: Моффі, 42 (пен.), 86, Коне, 45+1, 65, Ле Фе, 61, Буагар, 89 – Буанга, 4, Норден, 22

Вилучення: Нею, 68 (СЕ).

Це була класична битва аутсайдерів за 6 очок. Сент-Етьєн з 27 пунктами перебував у зоні перехідних матчів, а Лор'ян мав 28.

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Початок зустрічі склався для "зелених" дуже оптимістично. Вже до середини тайму Буанга і Норден оформили комфортну перевагу у 2 голи. Втім, Сент-Етьєн примудрився розгубити все за 5 хвилин перед перервою.

У другому таймі Лор'ян не залишив мокрого місця від гостей. Бернардоні витягнув із своєї сітки ще 4 м'ячі, фіксуючи ганебні 2:6. Сент-Етьєн залишається у зоні перехідних матчів, а Лор'ян трошки віддалився і суттєво покращив різницю забитих-пропущених.

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