Сент-Етьєн – Олександрія: прогноз на матч Ліги Європи

Сент-Етьєн прийме Олександрію в третьому турі групового турніру Ліги Європи 2019/20. Який прогноз на гру та кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч Ліги Європи Сент-Етьєн – Олександрія відбудеться 24 жовтня у Франції на стадіоні Жоффруа Гішар. Початок гри о 19:55 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Олександрія організовує безкоштовний автобус у Францію на матч Ліги Європи

Сент-Етьєн – Олександрія, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Французи підходить до гри явним фаворитом матчу. Фахівці букмекерської контори Марафон перемогу Сент-Етьєна оцінюють коефіцієнтом 1,48. Нічия вважається серйозним успіхом для Олександрії – на неї приймають ставки з коефіцієнтом 4,60. А от перемога підопічних Шарана є найменш вірогідним підсумком зустрічі, адже 3 очки гостей оцінюються в 7,50.

Нагадаємо, після двох турів групового етапу Ліги Європи 2019/20 обидві команди є аутсайдерами групи I, набравши по 1 очку. В попередньому турі Олександрія зіграла внічию з Гентом, а Сент-Етьєн – з Вольфсбургом. Бельгійці та німці набрали по 4 пункти та очолюють квартет.

Сент-Етьєн: представлення суперника Олександрії у Лізі Європи – гранд з приставкою "екс", що прагне повернутися на Олімп