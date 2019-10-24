Сент-Етьєн – Олександрія: анонс матчу Ліги Європи

Сент-Етьєн в рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи приймає Олександрію. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Олександрія в останніх двох турах Ліги Європи набрала всього одне очко, хоч і продемонструвала непогану гру. Хто знає, як би пішов матч у Німеччині без ляпу Паньків і з яким рахунком завершився поєдинок проти Гента без прикрого рикошету від Пашаєва? Тепер вже про це немає сенсу говорити, та й будем відвертими – не за очками їхали "жовто-чорні" у Європу, а за емоціями та досвідом. Втім, якщо команда хоче виходити далі, то потрібно тільки перемагати. За будь-якого іншого результати шанси на плей-офф будуть, але дуже примарні.

Сильні та слабкі сторони Олександрії

Підопічні Володимира Шарана виглядають далеко не хлопчиками для биття, якісно пресингуючи суперника й проявляючи здатність йти вперед за максимально несприятливих умов. Так було на "Фольксваген Арені" за рахунку 2:0 на користь німців, і так же було у Львові проти бельгійців – команда терпить, але йде вперед. Подібний тріумф волі можливий завдяки шикарній фізичній формі та продуманих переміщеннях футболістів – помітно, що вони наперед знають, що робити. Стандарти ж виступають в якості вишеньки підготовки Володимира Шарана до гри. Як наслідок, його підопічні у всіх турнірнах не знали поразок протягом місяця (аж до зустрічі з Динамо, де кияни мали купу проблем).

Слабкою стороною "жовто-чорних" можна назвати оборону. Взагалі, це популярний прийом поверхневої аналітики – коли немає до чого дочепитися, то треба говорити про неідеальну гру захисників. Втім, в даному випадку це правда: після двох сухих перемог у вересні Олександрія провела шість матчів в УПЛ та Лізі Європи, не пропустивши лише від Львова, який взагалі нікому не забиває протягом п'яти турів. Бронзовий призер УПЛ отримав голи навіть від Колоса та Карпат – так, можливо, не всі пропущені м'ячі були по грі, але у кожному матчі захисники Олександрії привозять по кілька моментів. Крім того, в єврокубках доволі тривожно грає голкіпер Паньків. Це – проблема.

Сильні та слабкі сторони Сент-Етьєна

Сент-Етьєн прямо зараз чимось нагадує Олександрію. Луарці провалили старт сезону, оформивши серію в сім матчів без перемог (при п'яти поразках), побувавши у зоні вильоту й набравши всього одне очко у групі ЛЄ, внаслідок чого головний тренер Гіслен Прінтан втратив свій пост. На заміну йому прийшов Клою Пюель, відомий за чемпіонством Монако, півфіналом ЛЧ з Ліоном та трьома неоднозначними роками роботи в Англії. Результат прийшов миттєво: "стефануа" здобули три мінімальні звитяги над Німом, Бордо та Ліоном – в них було багато фарту, але всі відзначили хорошу організацію гри.

Клод Пюель робить ставку на обережну та дисципліновану гру в обороні, від якої все й танцюється: команда діє за схемою в три захисники та має шикарних фулбеків – Дебюши та Буанга в трьох останніх турах провели по голу. Ключовою ж зоною для "зелено-білих" є центр, де особливо виділяють М'Віла, Юсуф та Будебуз – перші два закривають опорну зону, а третій відповідає з просування м'яча й шикарно стріляє з дистанції. Взагалі, у французів все дуже добре з ударами, тож просто тримати їх на дистанції замало. Олександрія повинна залишити Стент-Єтьєн без простору, а Паньківу потрібно забути про тривожність у діях, взявши приклад з голкіпера "стефануа" Рюфф'є – зараз він перебуває у фантастичній формі.

Втім, не варто думати, що 10-разовий чемпіон настільки сильний. Чотири роки тому, в матчах проти Дніпра, цей колектив грав значно краще, та й загалом його зіркові часи пройшло – нині це дуже нестабільний середняк Ліги 1. Три мінімальні перемоги Сент-Етьєна були здобути при неймовірно нервовій грі польових футболістів та шикарній роботі воротаря, а форварди взагалі не забивають – на рахунку Беріча та Хазрі у поточному сезоні всього по одному голу. Останній при цьому ще й має проблеми з кондиціями, обумовлених шаленим календарем в останній рік (ЧС-2018 + максимум матчів на Кубку Африки). Словом, колектив Клода Пюеля ще занадто сирий, щоб його боятись.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Для Олександрії та Сент-Етьєна це дебютна зустріч, але "стефануа" чотири рази зустрічався з Дніпром. У сезоні 2014/15 "синьо-біло-блакитні" розписали суху виїзну нічию, а в Києві здобули мінімальну перемогу – через рік же "зелено-білі" здобули дві перемоги (0:1 та 0:3).

2. Після поєдинків з Дніпром у фанатів Сент-Етьєна особливі стосунки з укранськими вболівальниками. В Києві між ними сталася серйозна бійка, після чого ультрас "стефануа" вивісили банер: "Ми хотіли зняти повій, а зняли їх синів". В наступному сезоні клуб закрив продаж квитків для українських фанатів.

3. Статистика протистояння між клубами УПЛ та Ліги 1 – 55 матчів, 14 перемог українців, 16 нічиїх, 25 перемог французів. Загальний рахунок – 49:70 на користь Франції.

4. Сент-Етьєн в останніх двох своїх сезонах у Лізі Європи завжди виходив із групи.

5. Сумарна вартість футболістів Сент-Етьєна майже в 12 разів дорожча за склад Олександрії – €129,35 млн проти €11 млн.

Кадрова ситуація

Сент-Етьєн перед матчем проти Олександрії не зміг уникнути втрат. Через травми не зможуть зіграти нападник Лоїс Діоні, центхав Йоан Кабай та перуанський фулбек Мігель Трауко, а під питанням перебуває участь у грі Жана-Оде Аолу – він тільки-но відновився від пошкодження. Зате у французів немає дискваліфікованих.

Кадрова ситуація Олександрії близька до ідеальної. На матч відправилися усі лідери, тож питання полягає лише у схемі, яку застосує Володимир Шаран. З огляду на необхідність перемагати можна прогнозувати стандартні 4-2-3-1 з Ковальцем під нападниками, хоча можна вигризти центр поля і через формацію в три опорники, як це було у Вольсфбурзі – щоправда, вона проявила себе не найкращим чином. В будь-якому випадку прекрасно, що жодних кадрових проблем Олександрія не відчуває.

Орієнтовні склади на матч Сент-Етьєн – Олександрія

Сент-Етьєн: Рюфф'є – Саліба, Колодзейчак, Фофана – Дебюши, М'віла, Ясуф, Буанга – Будебуз – Хазрі, Абі

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Сітало

Сент-Етьєн – Олександрія: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Експерти з компанії Marathon Bet безумовним фаворитом зустрічі вважають господарів поля. На перемогу "стефануа" букмекери поставили коефіцієнт 1,49, в той час як на звитягу "жовто-чорних" вони дають аж 7,60. Ставка на нічию збільшить ваш виграш у 4,50 разів, а найбільш вірогідним рахунком контора вважає 1:0 на користь Сент-Етьєна – його оцінили "кефом" 6,30.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Більшість експертів якось занадто гучно визнали Сент-Етьєн переможцем зустрічі, забуваючи про сирість і нервовість футболу "стефануа". Команда доволі схожа на Олександрію, а та, в свою чергу, дуже гідно виступає у Лізі Європи – ну чесно. Саме тому не віриться, що "жовто-чорні" покинуть поле без забитого голу. Втім, більше одного м'яча вони навряд чи заб'ють – Олександрія взагалі рідко забиває багато, а в Європі тим паче.

Можна також прогнозувати гол у ворота Паньківа, адже навіть в УПЛ підопічні Володимира Шарана пропускають регулярно. Саме це і є причиною того, що більш вірогідною здається поразка олександрійців. На переповненому "Жофруа-Гішар" надвмотивованому Сент-Етьєну буде потрібна тільки перемога, тож темп буде максимально високим, а кількість ударів з різних дистанцій буде максимальною.

Сент-Етьєн має занадто багато дорогих високоякісних футболістів, щоб не реалізувати свою перевагу. Саме тому "стефануа" повинні здобути перемогу, але вона не повинна бути такою легкою, як всі про це говорять.