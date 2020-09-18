Марсель та Сент-Етьєн провели поєдинок, який повинен був відбутися ще в першому турі.

Ліга 1, 1 тур

Марсель – Сент-Етьєн – 0:2

Голи: Амума, 6, Буанга 75

Команда Пюеля явно налаштувалася краще на одне з найпринциповіших дербі Франції, а Марсель виглядав виснаженим після бійні з ПСЖ. Вже на 6 хвилині Манданда довелося витягати м'яч із сітки. Двоє захисників господарів не змогли накрити Амума, який чітко пробив у ближній кут.

ПСЖ у меншості зумів вирвати перемогу у Метца на останніх секундах

Марсель провів кілька хороших атак, але більшість сам і зіпсував неточними пострілами. Не дрімав і 34-річний голкіпер Сент-Етьєна Джессі Мулен. На 75 хвилині "зелені" закріпили свою перевагу завдяки Буанга – 0:2.

Сент-Етьєн набрав максимум очок у перших трьох турах і закономірно очолює турнірну таблицю Ліги 1. Натомість команда Віллаша-Боаша зробила першу осічку, тому опустилася на восьму сходинку.

Ліга Європи: Златан взяв участь у перемозі Мілана, Петряк допоміг Фехервару пройти далі, провал Динамо М і БАТЕ – LIVE